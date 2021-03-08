في الطالبية والدورة.. إجرام بغداد تعتقل سارق واخر بحوزته أسلحة

2021/03/08 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار، وآخر لحيازته أسلحة غير مرخصة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ 20 مليون دينار من احد المواطنين في منطقة الدورة، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة ٤٤٢ ق.ع".

وأشار البيان إلى "تمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس من ضبط متهم بحوزته مسدسات عدد ٢ غير مرخصة في منطقة الطالبية ببغداد، تم عرضه أمام أنظار السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٢٤ أسلحة)".

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