الكهرباء تعلن دخول 660 ميكا واط الى المنظومة الوطنية

2021/03/08 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري، مؤكدة أن العمل جار في المراحل النهائية لايصال التيار الكهربائي الى مطار الناصرية المدني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، إن "الوزارة تسعى بدخول ما يقارب 660 ميكا واط من محطة واسط الحرارية، بجهود ملاكات وزارة الكهرباء الوطنية بعد أن تكمل الصيانات على المحطات التوليدية رقم 3 و4 خلال الشهر الجاري"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف: ملاكاتنا استطاعت إيصال التيار الكهربائي لمطار الناصرية المدني، وهذا يعتبر مشروعا استراتيجيا، حيث أن العمل جار لاستكمال المراحل النهائية".

وأشار إلى أن "وزير الكهرباء استعرض خلال استضافته في مجلس النواب مساعي وزارته للمضي بخطة استراتيجية في محافظة ذي قار، بعد زيادة المخصصات المالية للوزارة".

وأوضح العبادي أن "الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز، لاعتماده في تشغيل محطات الكهرباء، اضافة الى سعيها في تنويع مصادر الطاقة".

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