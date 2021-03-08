الزراعة توافق على جدولة قروض المبادرة الزراعية

2021/03/08 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، حصول الموافقة بجدولة قروض المبادرة الزراعية، فيما وصفت القرار بالمهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها وزير الزراعة محمد الخفاجي من أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانوا منها وبعد مباحثات معمقة ومطولة، وافقت وزارة المالية على جدولة قروض المبادرة الزراعية ولمدة خمس سنوات".

ووصف الخفاجي "القرار بالمهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم على زيادة الانتاج واعادة تأهيل المشاريع المتوقفة، فضلا عن انه سيساهم في زيادة انتاج قطاع الدواجن من بيض المائدة والدجاج اللاحم وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتوفير عملة صعبة للبلد، وتشغيل الالاف من الايدي العاملة".

وثمن الخفاجي "جهود وزير المالية ومكتب رئيس الوزراء المشرف على المبادرة الزراعية ومحافظ البنك المركزي والتي ساهمت في انضاج هذا الانجاز المهم"، داعيا "كافة منتجي الدواجن الى الاستفادة من هذا القرار واستثماره لاجل تنامي قطاع الدواجن واعادة تأهيله وجعله رقما مهما في الدخل القومي للبلاد".

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