2021/03/08 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، احباط مخطط إرهابي خطير لاستهداف الزائرين في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان، ان” وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، تمكنت من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية ارهابية انتحارية لاستهداف […]

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