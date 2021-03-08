في ذكرى اليوم العالمي للمرأة - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/08 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي قد يكون من غير الملائم الابتداء بتحية المرأة العربية المظلومة المقهورة المكلومة المحسورة من المقولة البسيطة والواضحة بأن المرأة العربية تمثل نصف المجتمع الحي والقادر على الإنتاج في المجتمع، وذلك لكونها مقولة تكرر طرحها كثيراً، و التي على الرغم من مصداقيتها المطلقة فإنها لم تستطع أن تأخذ طريقها إلى وعي الإنسان والمجتمع العربيين، وذلك كنتيجة بسيطة لكون الغالبية العظمى من فئاته الشعبية هشيماً حطامياً ......





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