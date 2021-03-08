جورج لوكاتش (1885 - 1971) - غازي الصوراني

2021/03/08 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني فيلسوف وكاتب وناقد أدبي مجري ماركسي، يعده معظم الدارسين مؤسس الماركسية الغربية، أسهم بأفكاره حول "التشيؤ reification، والوعي الطبقي، وفي الفلسفة الماركسية، وكان نقده الأدبي مؤثراً في "الواقعية" وفي الرواية باعتبارها نوعاً أدبياً.



خدم كوزير للثقافة في هنغاريا في 1919 ."قضى "لوكاتش" وقتاً طويلاً في ألمانيا وتعرف على العديد من مثقفيها وكتابها، وتعرف هناك على عالم الاجتماع الألماني الش ......





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