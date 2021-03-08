رسالة البابا الى رئيس الجمهورية أثناء مغادرته الأجواء العراقية

2021/03/08 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعث البابا فرنسيس، الاثنين، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، أثناء مغادرته الأجواء العراقية، عن طريق مركز المراقبة الجوية في بغداد.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اذار 2021)، ان "قداسة البابا فرنسيس بعث رسالة أثناء مغادرته الأجواء العراقية، اليوم، وتم إيصالها من خلال قائد رحلة الطائرة على لسان قداسته عن طريق مركز المراقبة الجوية في بغداد".

وفي مايلي نصها:

"إلى فخامة الرئيس السيد برهم صالح رئيس جمهورية العراق وعاصمتها بغداد.أثناء مغادرتي العراق وبعد اختتام رحلتي الرسولية، أودّ التعبير مجدداً عن خالص امتناني لفخامتكم ولشعب العراق العزيز لاستقبالكم الحار وكرم ضيافتكم التي لمستها خلال إقامتي في بلدكم.



مع خالص الأمنيات والصلوات بأن يعمّ أمَّتَكم السلامُ، والوحدةُ والازدهار.



وابتهل بوافر نعم وبركات الرب الأعظم".

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