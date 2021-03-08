وزير الزراعة يعلن عن جدولة ديون المبادرة الزراعية لمدة خمس سنوات

2021/03/08 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، عن موافقة وزير المالية على جدولة ديون المبادرة الزراعية لمدة خمس سنوات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وزير المالية وافق على جدولة ديون المبادرة الزراعية لمدة خمس سنوات حيث جاء ذلك بناءً على ماعرضه الخفاجي خلال المجلس الوزاري للاقتصاد، وبعد نقاشات أفضت إلى هذه الجدولة للديون”، مبينة انه “تعد هذه الخطوة التي عمل على تحقيقها وزير الزراعة، إنجازا مهما وكبيرا للفلاحين والمزارعين، والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي واصحاب حقول الدواجن، والذين تترتب عليهم ديون سابقة للجهات المذكورة، فيما يخص المشاريع المنجزة والتي قيد الإنجاز”.

واضاف البيان، ان “جدولة الديون وتأجيلها سيخفف بشكل كبير على اصحاب المشاريع ويؤدي إلى تشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة فضلا عن الاستمرار بدعم المنتج المحلي، سيما خلال ظروف جائحة كورونا والأزمة المالية، وبما ينعكس على إيجاد توازن في الأسعار وعدم أثقال كاهل المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني”.

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