الاوقاف النيابية: زيارة البابا نقطة تعارف مع الفاتيكان

2021/03/08 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في لجنة الاوقاف النيابية اهمية الحوار بين الاديان، مشددا على ان زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الى العراق نقطة تعارف.

وقال النائب سليم حمزة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان تبادل الزيارات والحوارات بين الاديان شئ في غاية الاهمية، وحاجة ملحة وماسة، مشددا على وجوب ان يجري الحوار وتبادل الآراء بين الاديان، مشيرا الى ان جميع الاديان بينها نقطة مشتركة وهي عبارة عن كيفية تنظيم السلوك الاجتماعي وكيفية علاقة الشخص بالآخر.

وأضاف ان زيارة البابا للعراق "نقطة تعارف بيننا وبين الفاتيكان وهي نقطة في غاية الاهمية فالشريعة الاسلامية تحترم الاديان الاخرى ورجالها"، مشددا على ان الزيارة "مهمة في الظروف العصيبة التي يمر بها البلد"، مؤكدا انه لا يوجد صراع مع الاديان الاخرى في العراق، والصراعات الموجود سياسية بامتياز وبعض السياسيين العراقيين يركبوا الموجة الدينية والمذهبية لاغراض سياسية، حسب تعبيره.

واشار النائب سليم حمزة الى ان باب الحوار دائما مفتوح بين الاديان وليس هناك اي صراع بين المسلمين والمسيحيين والديانات الاخرى في العراق منذ فتحه في صدر الاسلام، مؤكدا استمرار الزيارات المتبادلة بين رجالات الدينين، مشيرا الى ان المسيحيين في العراق لحقهم ضرر كبير من افعال "الجماعات المتطرفة"، التي نتجت من رحم الصراعات السياسية.

PUKmedia / فائق إيزدي

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