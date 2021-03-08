بالصور.. تكريم نساء جامعة حلبجة

2021/03/08 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت جمعية جامعات ومعاهد حلبجة بالتعاون مع مركز الجندر (النوع الاجتماعي) في جامعة حلبجة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مراسم خاصة لتكريم الاساتذة والموظفين من النساء في الجامعة.

وقال مسؤول الجمعية بختيار جميل لـ PUKmedia اليوم الاثنين، انه لتقدير جهود وامكانات الاساتذة والموظفين من النساء اللاتي يداومن في جامعة حلبجة، تم تنظيم هذه المراسم، متمنيا ان يكون لهن تاثيرهن كما في السابق في تطوير الجامعة.

واضاف جميل، ان النساء لهن قدرات وامكانات كبيرة ويجب منح الثقة لهن واخذ جهودهن بعين الاعتبار، حتى يستمرن في تقديم الخدمات وان هذا التكريم ياتي تشجيعا لاستمرارهن في عملهن في الجامعة.

PUKmedia كوسار محمود

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