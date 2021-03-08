الزحام المروري يخنق بغداد.. والكاظمي يوجه برفع حواجز أمنية

2021/03/08 | 18:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد شوارع العاصمة العراقية بغداد ازدحامات خانقة بحركة السير والمرور في عموم مناطق العاصمة، خلال أيام رفع حظر التجول، تسببت بتقطيع أوصال العاصمة، الأمر الذي خلّف حالة تذمر واستياء لدى الأهالي، وبينما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، برفع عدد من الحواجز الأمنية، إلا أن مسؤولين عدوا الإجراء خجولا ولن يخفف من اختناقات الشوارع.

وبسبب جائحة كورونا، فرضت السلطات العراقية أخيرا، حظرا جزئيا للتجول من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وحظرا شاملا أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

الحظر أجبر المواطنين على محاولة استغلال أيام رفعه لإنهاء أعمالهم، ما تسبب بحالة من الزحام الشديد غير المسبوق في العاصمة، الأمر الذي عطل حياة المواطنين بشكل شبه تام.

ووفقا لأبي أحمد، وهو صاحب سيارة أجرة، فإن "فرض الحظر الشامل في عموم أيام الأسبوع أرحم من الحظر الجزئي"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "شوارع العاصمة خلال أيام رفع الحظر أصبحت لا تطاق، إذ لا يمكن لك أن تخرج من منطقة لأخرى، إلا بعد ساعات طويلة تقضيها في الاختناقات المرورية".

وأوضح أنه "اليوم أنا لا أستطيع العمل، فلا يمكنني أن أتنقل بسيارتي (سيارة الأجرة)، من منطقة لأخرى، أما الانتقال بين جانبي العاصمة (الكرخ والرصافة)، فبات شبه مستحيل، فلا يوجد تنظيم لحركة السير والمرور، وهناك أعداد كبيرة من السيارات تخرج في وقت واحد، وهناك قطوعات كثيرة في الشوارع والجسور، الأمر الذي شل الحركة بشكل شبه تام"، مؤكدا أن "مصالح المواطنين معطلة، وأن الحكومة والجهات المسؤولة تتجاهل ذلك، ولم تتخذ أي إجراءات لتخفيف الزحامات".

وأشار إلى أن "الحكومة والمسؤولين وذوي الاستثناءات، وهم بالآلاف، يتحركون خلال أوقات الحظر من دون زحمة، ونحن المواطنين البسطاء لا نستطيع التحرك"، داعيا الحكومة إلى "وضع حل لإنهاء هذه المعاناة".

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اتخذ، اليوم، إجراءات للتخفيف من حالة الاختناق في الشوارع، فبعد اجتماع له مع قيادة عمليات بغداد، وجه بـ"رفع فوري لعدد من نقاط التفتيش في العاصمة، ووضع خطة مدروسة أيضا وبأسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الأخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور".

وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، الفريق الركن محمد البياتي، في بيان، إن "رئيس الوزراء وجه برفع عدد من السيطرات لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد"، مبينا أن "التوجيه سيتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة تنقل المواطنين في العاصمة".

من جهته، قال النقيب في مرور بغداد فاضل العوادي إن "قرار رئيس الوزراء لن يخفف من حركة السير إلا الشيء اليسير، إذ إن القطوعات الكبيرة في الشوارع هي التي تسببت بالاختناقات المرورية"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار الإغلاق الجزئي للمنطقة الخضراء ساهم بشكل كبير بتلك الاختناقات، ويجب على الحكومة أن تتعاون مع مديرية مرور بغداد لوضع خطة لتنظيم حركة المرور".

ازدحامات خانقة في شوارع بغداد pic.twitter.com/z0IqkwXCBv

— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) March 8, 2021

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن اختناقات الشوارع في العاصمة.

ازدحامات تشهدها اغلب شوارع #بغداد بسبب قطع بعض الشوارع والطرق الرئيسية .#صباح_الخير pic.twitter.com/PK5ENkZslp

— آخر أخبار العراق لحظة بلحظة (@iraqbreakingnew) March 8, 2021

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