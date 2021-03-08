2021/03/08 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" إن حزمة التحفيز المالي ستدعم تعافي اقتصاد الولايات المتحدة بشكل قوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الخزانة الأمريكية: حزمة التحفيز ستدعم تعافياً قوياً للاقتصاد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الخزانة الأمريكية: حزمة التحفيز ستدعم تعافياً قوياً للاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).