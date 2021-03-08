نائب في اللجنة المالية يتهم القوى الشيعية بفرض ارادتها على الموازنة

2021/03/08 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد عضو اللجة المالية النائب جمال كوجر، الاثنين، سياسة فرض الإرادات التي تستخدمها القوى الشيعية داخل قبل البرلمان لتمرير بعض القوانين دون الاكتراث لشركاء العملية السياسية.

وقال كوجر في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (8 اذار 2021)، إن "القوى الشيعية أقدمت ولأكثر من مرة على فرض إرادتها على المكونين السني والكردي من خلال عدد من القوانين بضمنها قانون تمويل العجز المالي الذي لم يوافق عليه النواب الكرد وقانون إخراج القوات الأميركية من العراق الذي فرضته القوى الشيعية على الكرد والسنة دون الاكتراث لرأي الطرفين، وتتحدث الان عن إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة دون الرجوع الى رأي النواب الكرد".

وأضاف، إن "تلك القوى توصلت إلى صيغة للمادة (11) في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والتي كانت قد اعترضت في السابق على النص الحكومي للمادة، الا انها لم تكشف عن تلك الصيغة حتى الان".

وأوضح كوجر، أن "الكتل الكردية داخل البرلمان تنتظر ان تكشف الكتل الشيعية عن صيغة المادة للنظر في ما اذا كانت مناسبة وتنسجم مع إمكانية الإيفاء بإلتزامات الإقليم للمضي او اللجوء إلى المفاوضات السياسية".

وأشار إلى أن "القوى الشيعية ورغم عدم توافقها بشكل كامل على الصيغة التي حددتها لهذه المادة تتحدث عن تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية داخل قبة البرلمان رغما عن الكتل الكردية، وهذا مالانتمناه كون الكرد هم شركاء حقيقيون في الوطن والعملية السياسية أجمع".

ا.ح

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