إجرام بغداد تعتقل سارق واخر بحوزته أسلحة في الطالبية والدورة

2021/03/08 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار، وآخر لحيازته أسلحة غير مرخصة في العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ 20 مليون دينار من احد المواطنين …

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