التعليم تحدد مسار الامتحانات النهائية في الجامعات

2021/03/08 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تحديد مسار الامتحانات النهائية في الدراسات الأولية بالجامعات، فيما أشارت إلى أن امتحانات الدراسات العليا ستكون حضورياً لجميع المواد الدراسية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تراقب متغيرات الظرف الحالي ومستجدات الموقف الصحي في ضوء قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وفي هذا السياق حددت الوزارة مسار الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في الدراسات الأولية بالجامعات عبر اعتماد توقيتات التقويم الجامعي الذي تضمن تحديد الـ22 من آذار الحالي موعدا لبدء الامتحانات التي تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي في الثالث من نيسان المقبل".وفيما يتعلق بآلية الامتحانات، أكدت الوزارة أنها "ستجرى من خلال المنصات الإلكترونية لأداء الاختبارات المتعلقة بالمواد غير الأساسية"، موضحة أنه "تم إرجاء موعد الامتحانات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت بنسبة 60 % للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40 % من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى".وبخصوص الدراسات العليا، أشارت الوزارة الى أن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 10 لسنة 2021 كان واضحا بتحديد الموعد والآلية، حيث ستكون امتحانات الدراسات العليا حضورياً لجميع المواد الدراسية وذلك يوم الاثنين الموافق الـ15 من آذار الحالي".

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