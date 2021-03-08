خشان: قانون الانتخابات يحوي مواد مخالفة للدستور وستعرضه للطعن

2021/03/08 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

توقع عضو مجلس النواب باسم خشان، الاثنين، تأخر اجراء الانتخابات عن موعدها المحدد، عازيا الامر الى وجود مخالفات دستورية بقانون الانتخابات الحالي يمكن الطعن بها في حال تشكيل المحكمة الاتحادية قبل الانتخابات.

وقال خشان لـ/المعلومة/ ان “الانتخابات امامها مشهد معقد جدا وحتى الان لم تتهيأ الظروف لإجراءها بسبب تخبط عمل المفوضية الحالية”.

واضاف ان “المفوضية لا تعلم الكثير عن فقرات قانون الانتخابات الجديد الذي شرع وكذلك الاحزاب الجديدة”، مشيرا الى انه “لا توجد اي بوادر للتحالفات بين الاحزاب القديمة او الجديدة لعدم فهمهم فقرات قانون الانتخابات الجديدة فضلا عن عدم اكتمال قانون المحكمة الاتحادية حتى الان وتشكيلها”.

واوضح خشان ان “هناك فقرات في القانون الجديد للانتخابات مخالفة للنصوص الدستورية من المحتمل الطعن بها مع اول تشكيل للمحكمة الاتحادية في حال مرر القانون”، لافتا الى ان “الطعن بها من المحتمل ان يكون بابا لتأخر اجراء الانتخابات عن موعدها المحدد”.انتهى25و

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