نداء الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية إلى النساء العاملات في العالم بمناسبة ذكرى 8 مارس - مرتضى العبيدي

2021/03/08 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي لنتحد من أجل محاربة العنف واللامساواة والاستغلال وجميع القوى الرجعية!ترجمة مرتضى العبيدينحيي ذكرى الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة العاملة، تحت العبء الثقيل لجائحة كورونا.



إن وباء كوفيد 19 (Covid-19) لم يمثل أزمة صحية عامة أثرت على حياة مليارات من البشر فحسب، بل إنه ساهم كذلك في تحطيم القشرة النيوليبرالية للرأسمالية الإمبريالية وكشف عن جوهر الاستغلال الوحشي.



فخصخصة ال ......





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