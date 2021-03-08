بالصور.. الحشد يضبط معسكراً لداعش شرقي صلاح الدين يضمُ معملاً للتفخيخ

2021/03/08 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، ضبط

معسكرٍ لتنظيم "داعش" يضم معملاً

للتفخيخ شرقي صلاح الدين.

وقال بيان للحشد، إن "ضبطت قوات اللواء

التاسع بالحشد الشعبي، معسكراً كاملاً

لفلول داعش الإرهابي يحتوي مع

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