بعد عودته الى روما.. البابا عن العراق: سيبقى دائماً في قلبي

2021/03/08 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد بابا الفاتيكان، فرنسيس الاول،

اليوم الاثتين، بعد وصوله الى العاصمة

الايطالية روما قادماً من العراق.

وقال البابا في تغريدة على "تويتر"، ان

"العراق سيبقى دائمًا في قلبي، أطلب

منكم جميعاً، أيها الإخ

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