الحداد : ندعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كل المستويات

2021/03/08 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحـــداد : ندعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية إحتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحـوار._____________________________ في بيان صادر عنه، ثمن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحـداد عالياً جهود الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان في إنجاح زيارة قداسـة البابا فرنسيس إلى العراق وما حفلت به من مظاهر التنظيم وحفاوة الإستقبال والترحيب الرسمي والجماهيري، وإجماع وطني على إستثمار هذه الزيارة التأريخية لترسيخ مبادئ التعايش السلمي، وتعزيز روح الأخوة والمحبة الإنسانية بين جميع مكونات الشعب، ونشر قيم التسامح والسلام في عموم البلاد.

نائب رئيس المجلس أشـار إلى خطاب رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الذي ألقاه بمناسبة مراسيم توديع قداسة البابا فرنسيس وماجاء في مضمونه بإن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التأريخي في المنطقة والعالم رغم كلّ العقبات والتحديات، وأفاد الحــداد بقوله:" نؤيد وندعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية وجميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية إحتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحـوار"، مضيفاً بأن دعوة الكاظمي إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته وعلى قاعدة حفظ أمن العراق وسيادة القانون مهم للغاية، ويجب أن تستمر المساعي والمفاوضات للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وأقليم كوردستان وحل القضايا والملفات العالقة بين الطرفين حــلاً جــذرياً.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النوابالإثـــــــنين 8 آذار 2021

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