أنتحار فتاة من عائلة فقيرة شنقا داخل منزلها في بعقوبة

2021/03/08 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أقدمت فتاة على الانتحار شنقا داخل منزلها في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطكنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان فتاة تبلغ من العمر / 16 / عاما وهي من عائلة فقيرة وتعمل في بيع / الشاي / أنتحرت شنقا في منزلها في منطقة الدور الجاهزة بأطراف بعقوبة .واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف أسباب الانتحار ./انتهى

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