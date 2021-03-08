2021/03/08 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق عشرات المتظاهرين من موظفي الاجور وعقود الكهرباء ، الطريق الرابط بين مركز مدينة الناصرية وقاعدة الإمام علي الجوية ومطار الناصرية ، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لمدة عشرة أشهر متتالية./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو العقود والاجور في ذي قار يغلقون طرقا رئيسـة احتجاجـا على تأخر صرف رواتبهـم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو العقود والاجور في ذي قار يغلقون طرقا رئيسـة احتجاجـا على تأخر صرف رواتبهـم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).