العراق: اللواء رسول يعلن بدء خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم(ع)

2021/03/08 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مباشرة القطعات الأمنية بخطة تأمين زيارة الإمام الكاظم(ع)....

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