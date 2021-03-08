مجموعة ملثمة تهاجم ناشطاً في كربلاء.. تفاصيل كاملة

2021/03/08 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – NNC تعرض ناشط مدني، في كربلاء، في وقت متأخر من مساء الاحد، الى ضرب مبرح على ايدي ملثمين، تاركيه اياه ممدا على الأرض مضرجا بالدماء، فيما لاذوا بالفرار.وأفاد مصدر امني، “تعرض الناشط المدني علي فياض منان، مساء امس الاحد، الى ضرب مبرح على ايدي ملثمين في منطقة البوبيات”.وأضاف المصدر الذي رفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجموعة ملثمة تهاجم ناشطاً في كربلاء..



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