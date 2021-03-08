2021/03/08 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح، المصادقة على قانون الناجيات الايزيديات.

وقال صالح عبر تغريدة على تويتر، انه تشرف وفي يوم المرأة العالمي، وتحت قبة البرلمان، وبحضور السادة رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء، وعدد من من الناجيات، تشرّف بالمصادقة على قانون الناجيات الايزيديات، والذي يهدف الى انصاف ضحايا الارهاب من الايزيديات والتركمان والشبك والمسيحيات، اللواتي يجسدن للعالم أروع امثلة التضحية والصمود والشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: تشرفت بالمصادقة على قانون الناجيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: تشرفت بالمصادقة على قانون الناجيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).