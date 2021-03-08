محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ20 دولاراً مع صعود عوائد السندات

2021/03/08 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

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