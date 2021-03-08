2021/03/08 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته رقم (٤٢) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور ٢٥٠ نائباً.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، عقد اليوم الاثنين، جلسته رقم (٤٢) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور ٢٥٠ نائباً”.

التالي

منذ ساعة واحدة

اجتماع برئاسة الحلبوسي لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية

منذ 3 ساعات

الغانمي يوجه بتشكيل لجنة لدعم المرأة العاملة في وزارة الداخلية

منذ 3 ساعات

بعد اختتام زيارته إلى العراق..



البابا يصل الفاتيكان

منذ 4 ساعات

الكاظمي يزور قيادة عمليات بغداد ويوجه برفع عدد من نقاط التفتيش

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات الايزيدات

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية: عصابات داعش ارتكبت أبشع الجرائم الإنسائية بحق المرأة

منذ 5 ساعات

الكاظمي يرأس مؤتمراً لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم

منذ 6 ساعات

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية

منذ 6 ساعات

الحلبوسي للمرأة العراقية: تحية اجلال لكِ وانتِ تصنعين الحياة وتربين الاجيال

منذ 7 ساعات

الكاظمي يهنئ العراقيات بعيد المرأة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 250 نائباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 250 نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).