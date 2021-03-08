السفارة الأمريكية تدين هجمات الحوثيين وتؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية

2021/03/08 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت السفارة الأمريكية لدى الرياض، الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة “أنصار الله” الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت السعودية يوم الأحد الماضي.

وقالت السفارة في بيان على “تويتر”: “تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.



تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

كما أكدت السفارة في البيان أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها.



وأن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

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