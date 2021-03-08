كورونا يسلب حياة دكتورة في كربلاء

2021/03/08 | 19:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة اليوم الأثنين في بيان لها، عن وفاة إحدى مُنتسباتها مُتأثرة بإصابتها بفيروس كُورونا أثناء تأدية واجبها الإنساني الوطني , لتلتحق بركب شهداء خط الصد الأول في ملحمة الدفاع عن وطنهم وشعبهِم وأهليهم ضد وباء جائحة فيروس كُورونا .

واوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه "إن أخصائي الأمراض الجلدية في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية ( الدكتورة فاطمة عبد الله الحسني ) قد فارقت الحياة ، عصر اليوم الإثنين ، متأثرة بإصابتها بفيروس كُورونا .

وبهذا يرتفع عدد المُنتسبين الذين فارقوا الحياة مُنذ بدء أزمة الجائحة في المُحافظة الى ( 14 ) مُنتسباً ، ( 8 ) أطباء اختصاص ، و( 6 ) ملاكات صحية وتمريضية.

الى ذلك قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم الاثنين تمديد حظر التجوال الكلي والجزئي, اعتبارا من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021, مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة.

PUKmedia / جميل زنكنة / كربلاء

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