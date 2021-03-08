مركز تنظيمات قرجوغ للـ ا.و.ك يكرم عددا من النساء

2021/03/08 | 19:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني فعاليةً اليوم الاثنين، شهدت عدة أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة بحضور شخصيات شبابية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وثمن سورجي خلال افتتاحه الفعالية الدور الريادي للمرأة في مختلف الأصعدة والميادين في التاريخ الكوردي، لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها وتضحياتها الكبيرة لدعم واسناد الثورات الكوردية على مرّ الازمان.

واستذكر سورجي بهذه المناسبة الدعم اللامحدود الذي كان يبديه الرئيس الراحل مام جلال للمرأة ودعمها بقوة ومساندتها لتسنم مناصب ادارية وقيادية وحزبية.

وكرّم سورجي عددا من النساء من مركز تنظيمات قره جوغ من الفاعلات في القضايا الاجتماعية وحقوق المرأة.

PUKmedia المكتب الاعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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