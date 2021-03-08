احباط (أكبر) عملية استهداف لزوار الامام الكاظم (صورة)

2021/03/08 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال ثلاثة إرهابيين كانوا مهيئين للقيام بعملية انتحارية لاستهداف زائري "الإمام الكاظم".

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، (8 آذار 2021)، إنها "تمكنت من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية ارهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم".

وأوضح البيان، أن "عملية القبض عليهم تمت في جانب الرصافة ببغداد، وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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