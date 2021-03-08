2021/03/08 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

1629 مشاهدة

قال الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري، "ابو مازن"، الاثنين، ان الذي يرهن حتى خاتم زواجه على طاولة القمار لن يكون أمينا على ذاته.

وأضاف ابو مازن في تغريدة على "تويتر" اليوم، (8 آذار 2021): -"لم يتردد في ذبح أهله في الزوية والبوعجيل وغدا في الضلوعية وهو يختزن حقدا عليها-".

وتابع حديثه "يمكن أن تكون قرقوز سياسة لكنك ستبقى تاجر خردة منتهي الصلاحية تعسا لدواليب زمانك التالفة للحديث بقية".

كما وكتب الجبوري في وقت سابق من اليوم الاثنين على تويتر أيضا "عراب الخيانة والسرقات لا يحتاج الى تسمية فدماء الشهيد سطم ومن معه من ابطال مازالت تنزف من الشرقاط الى تكريت والدجيل ويثرب وفضائح أفواج حماية النفط لم تقيد ضد مجهول"".

وأوضح ان "الرداء الأبيض لا يناسب تسعان جميع الأزمنة للحديث بقية # عشائرنا خط احمر".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو مازن يشن هجوما لاذعا: ستبقى تاجر خردة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو مازن يشن هجوما لاذعا: ستبقى تاجر خردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).