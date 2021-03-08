خبير أمني: المخابرات التركية صاحبة نفوذ في معظم مناطق الإقليم

2021/03/08 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

أكد الخبير الأمني الكردي هاوكار الجاف، الاثنين، أن المخابرات التركية لديها نفوذ في معظم مناطق إقليم كردستان.

وقال الجاف لوكالة /المعلومة/ إن “المخابرات التركية تتغلغل في مناطق متعددة وخاصة في محافظتي دهوك وأربيل، عبر استخدم أساليب مختلفة، مرة عن طريق الشركات والمنظمات ومرة عن طريق القواعد العسكرية المتواجدة في الإقليم”.

وأضاف أن “قاعدة كاني ماسي العسكرية بمحافظة دهوك تضم أكبر تجمع للمخابرات التركية، وهؤلاء لديهم نفوذ واسع ويدخلون للمؤسسات والدوائر والمناطق، ويجب وضع حد لتصرفاتهم، كون هذا يتعارض بشكل كبير مع احترام سيادة البلد وقوانينه”.

وتضم مناطق إقليم كردستان مجموعة كبيرة من القواعد العسكرية التركية، يفوق عددها 20 قاعدة تتوزع على محافظات أربيل ودهوك، وتضم الآلاف من المقاتلين.



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