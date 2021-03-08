وكالة الاستخبارات: إحباط مخطط إرهابي خطير لاستهداف الزائرين في بغداد

2021/03/08 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة عناصر.

وأشارت الوكالة في بيان نشرته على صفحتها في الفيس بوك، إلى أن العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم، تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية إرهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم عليه السلام، وقد تمت عملية القبض عليهم في جانب الرصافة ببغداد، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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