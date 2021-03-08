تظاهرة في الديوانية ترفع 5 مطالب أبرزها إقالة المحافظ (صور)

2021/03/08 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم عدد من المتظاهرين في محافظة الديوانية، الاثنين، ماوصفوه بـ "خارطة حل" للمشاكل التي تعاني منها المحافظة، فيما شددوا على اطلاق سراح معتقلين ناشطين وإقالة المحافظ.

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وأفاد مراسل "ناس" (8 اذار 2021)، بأن عشرات المتظاهرين خرجوا بمسيرة من أمام جامع المصطفى باتجاه ساحة الشهداء، رافعين الاعلام العراقية ومرتدين القمصان البيض، فيما تقدمتهم يافطة كبيرة كتب عليها "خارطة حل..



الى كل من يهمه الأمر".

وتضمنت يافطة المطالب مايلي:

1- القوات الأمنية والمتظاهرون اخوة وعلى الجميع احترام القانون وضبط النفس وتفويت الفرصة على المغرضين.

2- تشكيل لجنة تضم عدداً من وجهاء المحافظة من خارج قوى السلطة، ممن يُشهد لهم بالحرص والوطنية والاعتدال، ويقتصر دورها على ترشيح مجموعة من الأسماء (من خارج أعضاء اللجنة) كبديل لمنصب المحافظ الحالي.

3- يشترط في المحافظ البديل أن يكون مُستقلاً شجاعاً معروفاً بالكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة، بعيداً عن إعادة تدوير الوجوه التي تولت مسؤوليات سابقة وحاطتها الإشكالات، وبعيداً عن المال السياسي.

4- نظراً لسوء الإدارة والفساد المستشري، وحقناً للدماء وتهدئةً للأوضاع..



نُطالب بإقالة محافظ الديوانية.

5- على السلطات المركزية احتواء الأزمة بالاستجابة لمطلب الجماهير الغاضبة، وتكليف محافظ جديد من ضمن الأسماء التي تُرشّحها اللجنة حصراً، بعيداً عن المحاصصات السياسية.

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