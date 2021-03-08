الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثالثة عشرة (13/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/08 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب تاسعاً: إعادة صياغة عدد من المفاهيم السياسية في ضوء تجربة الحراك العربيتُعتبر المفاهيم القيمية من المعايير التي يُقاس عليها الخطاب السياسي، وإذا استبعد الخطاب السياسي تلك المعايير فإنه سوف يجنح نحو الوقوع في الخطأ.



فتحديد المفاهيم القيمية تأتي أولاً، والخطاب السياسي ثانياً.



ومن أجل ذلك سوف نولي أهمية لهذا الجانب من أجل أن لا يستخدم الخطاب السياسي، خاصة في الحركات الثورية، مكيالين مختلفين ف ......





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