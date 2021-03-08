اعترافات عند باب الجنة

2021/03/08 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالزهرة محمد الهنداوي

البوح نادر ..



وعلى ندرته سأبوح بمكنونات

روحي وسأقف معترفا بتلك المكنونات عند

باب الجنة، اذ تعجز الكلمات ..



ثم تستعصي

ولا تنقاد لصاحبها ..



فماذا عساي ان اقول

لمربيتي و

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