البابا يتحدث عن لحظة لقائه بالمرجع السيستاني ويصفه بـ

2021/03/08 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بابا الفاتيكان، الاثنين، عن

انطباعه بعد زيارة العراق، فيما تحدث عن

اللقاء الذي جمعه بالمرجع الديني

الأعلى السيد علي السيستاني، لافتاً

الى أن الأخوة الإنسانية تتطلب منا أن

نسير برفقة أتباع باقي الد

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