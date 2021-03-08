الجزائر..حكم بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية

2021/03/08 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الاثنين، بالسجن ثلاثة أعوام نافذة، بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

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