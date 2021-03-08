2021/03/08 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت بأغلبية الثلثين على المادة الثامنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت بأغلبية الثلثين على المادة الثامنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت بأغلبية الثلثين على المادة الثامنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).