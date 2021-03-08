وزيرة التجارة الأمريكية: الدولار القوي مفيد للولايات المتحدة

2021/03/08 | 19:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفضت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" الدعوات إلى إضعاف الورقة الخضراء، قائلة إن الدولار القوي من مصلحة الولايات المتحدة.

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