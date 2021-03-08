2021/03/08 | 19:50 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: رفضت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" الدعوات إلى إضعاف الورقة الخضراء، قائلة إن الدولار القوي من مصلحة الولايات المتحدة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة التجارة الأمريكية: الدولار القوي مفيد للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة التجارة الأمريكية: الدولار القوي مفيد للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة التجارة الأمريكية: الدولار القوي مفيد للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).