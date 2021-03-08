البابا : زيارتي الى العراق اعادتني الى الحياة وكان علي ان اقوم بالحج لزيارة رجل الله السيستاني

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد البابا في مؤتمر صحفي على الطائرة المغادرة ان زيارته الى العراق اعادت اليه الحياة بعد عام من الحجر بسبب جائحة كورونا بعد ان لم يتمكن من مقابلة الجماهير اوالقيام بزيارات خارجية.

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