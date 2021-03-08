حقوق الانسان تؤشر ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، إن المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين.

وقال الغراوي في بيان صحفي، ان “محافظة بغداد سجلت اعلى نسبة لعدد الحوادث لعام ٢٠٢٠ بلغت (٨٧١) حادث تلتها محافظة صلاح الدين ب(٧٩٠) ومحافظة النجف الاشرف ب(٦٤٨) حادث”، مبينا ان “عدد الحوادث المرورية خلال عام (٢٠٢٠) بلغت نسبا مرتفعة وتثير القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة، مشيرا الى ان الارقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة لدينا هي (٤٦٦٦) حادث مروري وللاسف الكبير وتسببت بوفاة (١٥٥٢) مواطن واصابة بحدود (١٠٦٧٠) اخرين”.

وطالب الغراوي “بشكل عاجل مديرية المرور العامة بمطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية”، داعيا امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات العامة وكافة المحافظات “بتاثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظا على المصلحة العامة”.

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