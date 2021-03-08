إصابة 7 من الشرطة الإتحادية في كركوك

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأثنين عن أصابة 7 عناصر من الشرطة الإتحادية غرب مدينة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia، بأن عبوة ناسفة أنفجرت على مجموعة من الشرطة الأتحادية بالقرب من ناحية الرياض التابعة لقضاءالحويجة أسفرت عن أصابة سبعة عناصر من الشرطة الأتحادية بجروح بليغة.

وأضاف بأن القوات الأمنية حاصرت المكان فور وصولها ونقل المصابون الى أقرب مستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

PUKmedia / عمر اواره

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