‏القبض على إرهابي في كركوك

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأثنين بأن القوات الأمنية القت القبض على أرهابي عند أطراف مدينة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia، بأن قوة من الشرطة الإتحادية المتمركزة غرب مدينة كركوك تمكنت من القاء القبض على أرهابي عند حدود منطقة العباسي التابعة لقضاء الحويجة.

وأضاف بأن الأرهابي كان مطلوبا للقوات الأمنية وفق المادة 4 أرهاب من قانون العقوبات العراقية.

PUKmedia / عمر اواره‏

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