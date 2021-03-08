سروة عبدالواحد: المرأة العراقية لا تحتاج إلى التهاني المزيفة من المسؤولين

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت النائبة السابقة، سروة عبدالواحد، الاثنين، ان المرأة العراقية لا تحتاج إلى التهاني المزيفة من قبل المسؤولين والسلطات في يومها العالمي، مشيرة إلى ان المرأة وقع عليها النصيب الاكبر من كل "جرائمكم وفسادكم".

وكتبت عبدالواحد، تغريدة على "تويتر" اليوم، (8 آذار 2021)، ان "المرأة العراقية في يوم العالمي للمرأة ليست بحاجة الى التهاني المزيفة من قبل المسؤولين والسلطات في العراق بل هي بحاجة الى الصدق في الارتقاء بواقعها".

وأضافت "فهي أم لابن عاطل عن العمل وزوجة شهيد وأخت للمخطوف وهي لديها النصيب الاكبر من كل جرائمكم وفسادكم الذي يعد سببا في تدمير المجتمع".

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