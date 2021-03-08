جبهة الإنقاذ والتنمية ترحب بدعوة الكاظمي لإجراء حوار وطني

2021/03/08 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب زعيم جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي، بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء حوار وطني في البلاد.

النجيفي قال في تغريدة على تويتر، ان الجبهة تجد في دعوة الكاظمي مناسبة لتفعيل حوار جاد ينسجم مع تطلعات الشعب ورغبته المؤكدة في تجاوز الأزمات والمعاناة، ويؤسس لمرحلة جديدة، مضيفا انه أصدر في الخامس من آذار بيانا باسم الجبهة، أكدن من خلاله على أهمية فتح صفحة جديدة قوامها إعادة الاعتبار للهوية العراقية.

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