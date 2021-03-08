خبير اقتصادي: نصف مخصصات الفلاحين بالموازنة لكردستان و15 محافظة بالنصف الاخر

2021/03/08 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، الاثنين، عن تخصيص اكثر من نصف المبلغ المخصص استحقاقات للفلاحين بموازنة 2021 الى اقليم كردستان فيما خصص النصف الاخر لعموم محافظات العراق.

وقال الشيخلي لـ/المعلومة/ ان “المبالغ التي خصصت في موازنة 2021 مستحقات للفلاحين تصل الى ما يقرب من 499 مليار دينار على ان توزع على جميع المحافظات”.

واضاف ان “نصف المبلغ المحدد سيذهب الى اقليم كردستان ثلاث محافظات فيما يوزع النصف الاخر على 15 محافظة المتبقية”.

واعتبر الشيخلي النسب المحددة في التوزيع بـ”غير العادلة ولم تنصف الفلاحين في المحافظات الاخرى وخاصة المحافظات الجنوبية”، داعيا الى “العودة الى فقرة تخصيصات الفلاحين وتعديلها قبل تمرير الموازنة”.انتهى25و

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