البابا يصف المرجع السيستاني بـ”رجل الله الحكيم”

2021/03/08 | 20:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، الإثنين، المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، بـ”رجل الله الحكيم”، فيما أكد أن لقائه بالأخير كان مفيداً لروحه.وقال البابا فرنسيس، للصحفيين على متن الطائرة البابوية العائدة من العراق، وفقاً لما نشرته محطة سي أن أن الأميركية، ردًا على سؤال عما إذا كان اجتماعه بالمرجع الديني الأعلى السيد […]

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