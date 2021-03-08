2021/03/08 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتح مجلس النواب، الاثنين، الجلسة الثانية والأربعين من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، بالتصويت على المواد 8 و 10 و 21 من قانون المحكمة الاتحادية. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة بحضور 250 نائباً".



وبدأ مجلس النواب بالتصويت على الفقرات المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وصوت البرلمان بأغلبية الثلثين على المواد: الثامنة والعاشرة والحادية والعشرين من قانون المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقاط الخلافية.. مجلس النواب يصوت على المواد 8 و 10 و 21 من قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقاط الخلافية.. مجلس النواب يصوت على المواد 8 و 10 و 21 من قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).